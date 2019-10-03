الأمم المتحدة قلقة إزاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

المصدر: بغداد – د.ب.أ

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس، عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى.

ودعت بلاسخارت، في بيان صحافي وزع أمس، إلى «التهدئة»، معربة عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وجددت «التأكيد على الحق في الاحتجاج، ولكل فردٍ الحقُّ في التحدّث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون».

وحثُّت بلاسخارت السلطات على «توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

ودخلت التظاهرات في بغداد يومها الثاني في ظل إجراءات أمنية مشددة ووقوع قتلى ومصابين جراء استخدام القوات العراقية الأسلحة والعصي.