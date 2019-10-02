السعودية تدعو إلى ممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء سلوك إيران الإرهابي

المصدر: عواصم - وكالات

دعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى الوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، فيما أعلنت القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية، أن قائدها، جيمس مالوي، زار الرياض في مطلع الأسبوع، حيث بحث تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وتفصيلاً، عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة في قصر السلام بجدة، أمس، ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واطلع المجلس على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وشدد على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح من 40 عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع.

وأعرب المجلس، عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق، التابعتين لشركة أرامكو، واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية، أمس، أن قائدها، جيمس مالوي، زار الرياض في مطلع الأسبوع، حيث بحث تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

جاءت هذه الزيارة بعد هجوم بطائرات مسيّرة، في 14 سبتمبر الماضي، استهدف منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو، وأدى في بداية الأمر إلى انخفاض إمدادات النفط بأكثر من 5%، واتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم، واستجابت دول عدة، منها السعودية، لدعوة أميركية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج العربي هذا العام، وتتهم واشنطن والرياض طهران أيضاً بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

وقال مالوي في بيان له: «هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم»، مشيراً إلى أهمية الجهود الإقليمية لمواجهة العدوان الإيراني.

وفي إطار المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة، ستوفر واشنطن سفن تنسيق، وستقود جهود المراقبة، بينما سينظم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة، وسيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة «نيويوركر» الأميركية أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض محاولة من جانب نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإجراء محادثة هاتفية ثلاثية تضم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب الصحيفة، قام ماكرون بزيارة غير معلنة لمقر إقامة روحاني بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعد أن جهز فنيون خطاً آمناً مع ترامب بقاعة اجتماعات في الطابق الذي يقيم به روحاني، لكن روحاني رفض الخروج من غرفته، تاركاً ماكرون وترامب في الانتظار، وفقاً للصحيفة.

وجاءت محاولة ماكرون بعد الخطاب الذي أدلى به ترامب في الأمم المتحدة، وقال فيه إن إيران «تسفك الدماء»، وحمّل طهران مباشرة مسؤولية الهجوم على «أرامكو».

- «نيويوركر» تكشف

أن روحاني رفض

إجراء محادثة

هاتفية تضم

ترامب وماكرون.