مسؤول أممي يطالب لبنان بإصلاحات

المصدر: بيروت - وكالات

أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وقال لازاريني، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أمس: «أكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز».

وأضاف: «ناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد، وناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها، وأكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات».

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي اللبناني، أمس، تعميماً جديداً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، وسط مخاوف في البلاد حيال احتمال نقص العملة الأميركية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وعبّر أصحاب محطات الوقود ومنتجو الدقيق، أخيراً، عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الدولارات، ومن ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ إن العملة الأميركية ضرورية لتسديد فواتير مورديهم، وبحسب «فرانس برس» لجأت مصارف ومكاتب صرافة إلى الحد من بيع الدولار، خشية انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، وأصبح من شبه المستحيل الحصول على دولارات من الصرافات الآلية، كما كانت الحال من قبل.