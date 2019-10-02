1000 مهـاجـــر تـــوفــوا في البحر المتوسط

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن أكثر من 1000 مهاجر توفوا في البحر المتوسط هذا العام، وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الـ1000.

وقال المتحدث باسم المفوضية، تشارلي ياكسلي، في بيان: «المفوضية تدعو بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ، والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر».

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.

من جانب آخر، تظاهر نحو 400 مهاجر، غالبيتهم من النساء والأطفال، أمس، في جزيرة ليسبوس اليونانية، وانطلقوا من مخيم موريا للاجئين باتجاه مرفأ ميتيليني، وذلك للتنديد بظروف الحياة داخل المخيم المكتظ، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.

وحمل المهاجرون، ومن بينهم كبار في السن، نقالة لُفت بكفن، وهم يطلقون صيحات غاضبة، غداة حريق أودى بحياة امرأة، وأدى إلى إصابة 17 مهاجراً بجراح.

وفي وقت التظاهرة، كان وفد من منظمة «أوكسفام فرنسا» غير الحكومية، يقوم بزيارة لحقل الزيتون المتاخم لمخيم موريا، وقالت المديرة العامة للمنظمة، سيسيل دوفلو: «الظروف أسوأ مما يمكن تخيله، نحن في اليونان هنا في بلد ينتمي للاتحاد الأوروبي، علينا أن نحرص على تغير الوضع».