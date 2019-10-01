تهديدات أردوغان لسورية تهوي بالليرة التركية

المصدر: أنقرة – رويترز

هبطت الليرة التركية 1.25%، اليوم الثلاثاء، ماضية صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا خيار لدى تركيا سوى العمل بمفرها دون تعاون من الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سورية.

ودفعت تعليقات أردوغان، التي تعد تلميحه الأوضح حتى الآن على هجوم عسكري محتمل عبر الحدود، الليرة للتراجع لما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطاً من صعود الدولار.

وفي الساعة 1528 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.7720 ليرة مقابل الدولار، متراجعة من إغلاق عند 5.6490 ليرة، وسط موجة بيع تمهد لأكبر انخفاض لليرة منذ 20 يوليو الماضي.

وقال أردوغان، اليوم، إن بلاده لم تر التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة، بشمال شرق سورية، وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص، وأضاف في كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة، أن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في المنطقة الآمنة المزمعة التي قال إنها ستمتد شرقا من نهر الفرات في سورية إلى الحدود العراقية.