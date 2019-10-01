بالصور.. قتيل وعشرات المصابين في تظاهرات بالعراق

المصدر: بغداد - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط العراقية بغداد.

وتجمع مئات المتظاهرين في وسط بغداد لـ"التنديد بالفساد، والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل في بغداد".

وتمركزت القوات الأمنية على سطح مبنى شاهق يطل على ساحة التحرير، وعلى جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية ومقار حكومية.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن بعض الإصابات كانت بالرصاص المطاطي وبالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، وكان دوي إطلاق النار مسموعاً بشكل كثيف في أنحاء العاصمة.