بالصور.. تظاهرات في الجزائر ضد الانتخابات الرئاسية

المصدر: الجزائر - وكالات

تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ضد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، وانطلق نحو 3 آلاف طالب في مسيرة من ساحة الشهداء بوسط العاصمة، والتحق بهم مواطنون جزائريون من فئات أخرى.

وردّد المتظاهرون شعارات تعارض إجراء الانتخابات الرئاسية لخلافة عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل في بداية أبريل الماضي تحت ضغط الشارع والجيش، وخلال المسيرة التي جابت أيضا شوارع محمد خميستي والعقيد عميروش وديدوش مراد هتف المتظاهرون: «لن تكون هناك انتخابات»، مطالبين برحيل كل رموز النظام الذين عيّنهم بوتفليقة خلال عشرين سنة من حكمه.