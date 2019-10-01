هجوم لـ «الشباب» على قاعدة أميركية بالصومال

المصدر: مقديشو – أ.ف.ب

هاجمت حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، أمس، قاعدة جوية أميركية وموكباً للاتحاد الأوروبي، يضم مستشارين عسكريين في هجومين منفصلين بالصومال، على ما أفاد شهود ومسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقال الشاهد محمد عدن، الذي يقيم قرب موقع الهجوم على القاعدة الأميركية في بليدوغلي، لوكالة «فرانس برس»، عبر الهاتف: «وقع انفجاران كبيران، الأول أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفجارين لكننا لا نعرف التفاصيل»، فيما أكد عمر أبيكار، وهو ضابط صومالي الهجوم، الثاني الذي استهدف في مقديشو موكباً أوروبياً، ينقل مستشارين، مشيراً إلى «وقوع ضحايا».