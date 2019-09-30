فرار 71 مهاجراً في ليبيا

المصدر: طرابلس - رويترز

قال مسؤول في القوات البحرية الليبية إن 71 مهاجراً غير شرعي على الأقل جرى إنقاذهم، بعد أن مكثوا أربعة أيام في البحر، ونقلوا إلى الشاطئ شرقي العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر، أمس، ولكنهم فروا ولم تجرِ أي محاولة للإمساك بهم.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه لم يغرق أو يُصب أحد من المهاجرين في الحادث، ولكن حالة اثنين منهم كانت سيئة، بعد أن ظل المهاجرون أربعة أيام في البحر بلا غذاء أو ماء، وتلقيا العلاج، مضيفاً: «بعد أن تم جلب المهاجرين غير الشرعيين إلى الشاطئ نحو الساعة التاسعة والنصف صباحاً، هربوا».

ووقع الحادث في مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرقي طرابلس.