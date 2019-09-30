الإمارات تطلق مشروع «العودة إلى المدارس» في لبنان

المصدر: بيروت - وام

أطلق سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، حمد سعيد سلطان الشامسي، ووزير التربية والتعليم العالي في لبنان، أكرم شهيب، المشروع الإماراتي للعودة إلى المدارس، للسنة الثالثة على التوالي، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد الوزير شهيب، في كلمة له بهذه المناسبة، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده على مختلف المستويات، ومنها التعليمية والاقتصادية، فضلاً عن احتضانها لجالية لبنانية كبيرة.

من جهته، أكد السفير الشامسي أن المشروعات الإماراتية الإنسانية والتنموية في لبنان مستمرة بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، مشدداً على أن التعليم هو الأساس لكل دولة ولكل المنطقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات «عام التسامح».

وقام السفير الشامسي ووزير التربية والتعليم العالي اللبناني بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة، مع لوازم القرطاسية في متوسطة عالية الرسمية المختلطة، وثانوية حسين مسعود الرسمية في بشامون بمحافظة جبل لبنان.