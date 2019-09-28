تونس: سعيد يؤيد الإفراج عن منافسه القروي

المصدر: تونس - أ.ف.ب

قال المرشح الرئاسي التونسي، المحامي قيس سعيِّد، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف، فيما تقترب الدورة الثانية من الانتخابات المقررة منتصف أكتوبر.

وفي أول تعليق له على هذا الموضوع المثير للجدل، قال قيس في مقابلة بثها مساء الخميس التلفزيون الوطني «الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقياً.. صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً، ولكن الكلمة الفصل للقضاء، ولا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام».

ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين في أكتوبر، شرط أن يتمكنا من المشاركة.

وطلبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وهيئة البث من المحكمة السماح للقروي بالمشاركة، لكنها لم تعطِ رداً بعد.