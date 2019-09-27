مسرّب مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا يتهم البيت الأبيض بالتزييف

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم مسرّب مكالمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة، وذلك حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول، الذي يعمل في صفوف المخابرات الأميركية، والتي نشرتها لجنة مجلس النواب الأميركي المسؤولة عن مراقبة أنشطة المخابرات، أمس في واشنطن.

وأظهرت وثيقة شكوى عميل الاستخبارات، التي نشرت أمس، أن الرئيس الأميركي سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني.

وكتب المسؤول، المجهول الهوية، في الشكوى التي نشرها الكونغرس، «تلقيت معلومات من مسؤولين أميركيين عدة، بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020»، مضيفاً أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، إن محادثته التي أجراها مع ترامب لا ينبغي نشرها علناً، كما قلل من تحقيق أوكرانيا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.