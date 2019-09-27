وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

المصدر: باريس - وكالات

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، صباح أمس، عن 86 عاماً، كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس.

وقال سالا-بارو، زوج كلود شيراك، إن «الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام».

وانتخب شيراك لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة، وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.

وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات.

وعُرف الرئيس المحافظ حول العالم بمعارضته الشديدة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.

وكانت فرنسا أعلنت في 14 فبراير عام 2003 معارضتها للحرب على العراق عبر كلمة مدوّية لوزير الخارجية الفرنسي، وقتها، دومينيك دو فيلبان، وحظي موقفه من الحرب بالتصفيق في مجلس الأمن، وهي ممارسة نادرة في هذه المؤسسة.

وتولى شيراك منصب عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.

وتولى شيراك رئاسة وزراء فرنسا مرتين من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976. والفترة الثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988. ويعتبر شيراك أحد أكثر السياسيين شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

واختفى شيراك من الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة، وذكرت تقارير أنه كان يعاني أوضاعاً صحية حادة.