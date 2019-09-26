السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة

المصدر: الجزائر - وكالات

أصدر القضاء العسكري في الجزائر، أمس، حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وأوردت صحيفة «النهار» الجزائرية، أن الأحكام حضورياً ضد السعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق. كما قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، حكماً بالسجن النافذ، 20 عاماً غيابياً ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر الحكم ذاته غيابياً أيضاً ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.