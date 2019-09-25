جونسون يدعو إلى انتخابات.. ودعوات لاستقالته

المصدر: لندن - وكالات

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان، فيما جدد جونسون دعوته لتنظيم انتخابات في بريطانيا.

وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: «الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات». وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هيل: «قرار نصح الملكة بتعطيل البرلمان كان غير قانوني، لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول».

ويجري تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر الجاري و14 أكتوبر المقبل، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور هذا البلد.

ودعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، بوريس جونسون، إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيما أكد رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، أن المجلس سيعود للانعقاد غداً.