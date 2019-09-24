الجزائر: بدء محاكمة شقيق بوتفليقة

المصدر: الجزائر - رويترز

أفادت الإذاعة الرسمية بالجزائر بأن رئيس المخابرات السابق محمد مدين،‭ ‬وبشير طرطاق، الذي تولى المنصب بعده، وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مثلوا أمام القضاء أمس، بتهمة «التآمر على الجيش».

واعتقل الثلاثة هذا الربيع، بينما تواجه السلطات احتجاجات حاشدة تطالب بتخلي النخبة الحاكمة عن السلطة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة العليا أمرت، أمس، أيضاً بحبس وزير الأشغال العمومية والنقل السابق بوجمعة طلعي. والمحاكمات مغلقة أمام وسائل الإعلام غير الرسمية، ولم يدل أي من المتهمين بتصريحات علنية.