قادة الإعلام العربي يجتمعون في مقر جامعة الدول العربية اليوم

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تنطلق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي، وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 100 شخصية من أبرز الصحافيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

وقال الأمين العام لملتقى الإعلام العربي، ماضي الخميس، إن الملتقى، الذي يعقد للعام السادس على التوالي، يولي اهتماماً خاصاً بالقضايا والمجريات التي تطرأ على الساحة كل حين وآخر، مؤكداً أن الملتقى يتناول القضايا المتخصصة على اختلافها، لتتم مناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، ما يعمل على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة وأسبابها وآثارها، على كل المستويات.

وأضاف الخميس أن ملتقى قادة الإعلام يستحدث، بشكل متواصل، من خلال جلساته، قنوات اتصال حوارية بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذي القرار، لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة، باعتبار أن طاولة الملتقى تضم أكبر عدد من متخذي القرار الإعلامي في الوطن العربي.

وأوضح الخميس أن الملتقى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، يضم جلستين رئيستين، حيث تنطلق الجلسة الأولى في العاشرة صباحاً تحت عنوان «واقع الإعلام العربي.. والمستقبل المأمول»، وتناقش عدداً من الموضوعات أهمها دور الإعلام في المتغيرات بالمنطقة، ومستقبل الإعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام في متخذ القرار وتوجيه الرأي العام، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الإعلامية، ومسؤولية وسائل الإعلام في الفترة الحالية.

وتابع أن الجلسة الثانية تحمل عنوان «الإعلام منبر لقيادة الرأي العام»، وتناقش عدداً من الموضوعات، أهمها مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسؤولية التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية، والإعلام العربي وتحديات المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات في الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، الذي يعقد مبادراته الإعلامية على مدار 17 عاماً، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.