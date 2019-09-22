الجيش الليبي يشنّ هجوماً على الميليشيات جنوب طرابلس

المصدر: بنغازي - د.ب.أ

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أمس، عن شن هجوم عنيف على الميليشيات الإرهابية جنوبي طرابلس.

وقال المسماري في تصريح نشره، أمس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قامت قوات الجيش الوطني الليبي بشن هجوم عنيف على الميليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين (جنوب طرابلس) لتحريره وتطهيره من العصابات الإرهابية والإجرامية».

وأضاف: «تم إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل قواتنا الجوية، التي كبدت الميليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد».

وتابع: «الهجوم مستمر حتى مسح هذه الميليشيات الإرهابية من الوجود وتطهير العاصمة الحبيبة من هذه المليشيات والمرتزقة»، لافتاً إلى أن وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام، المشير خليفة حفتر، لتحرير طرابلس، ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية.