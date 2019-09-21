أردوغان يهدد بعملية عسكرية في سورية

المصدر: إسطنبول - وكالات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سورية، في حال لم يتم إقامة منطقة آمنة مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي بإسطنبول، إن الجيش التركي أكمل كل الاستعدادات على الحدود مع سورية لفرض منطقة آمنة ممكنة، ومن أجل أيضا احتمالية هجوم أحادي في حال لم تقم المنطقة الآمنة المشتركة.

وجاءت تصريحات أردوغان قبل مغادرته الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي أيضا عقب تقارير صدرت، أمس، مفادها أن تركيا أرسلت أطباء إلى مدينتين تقعان على الحدود مع سورية استعدادا لشن هجوم محتمل على سورية.