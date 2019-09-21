الرئيس الأوكراني يلتقي ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك

المصدر: كييف - أ.ف.ب

أعلنت كييف أمس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي للمرة الأولى نظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الغربية الرئيسة الداعمة لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنّ هذا اللقاء سيعقد على هامش مشاركة زيلينسكي في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيتواجد من 23 إلى 26 سبتمبر.

وسيجري زيلينسكي محادثات مع ممثلين عن الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة ورؤساء منظمات يهودية أميركية ورجال أعمال.

وكان المستشار السابق للرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون، زار كييف في نهاية أغسطس الماضي، ليؤكد دعم بلاده لأوكرانيا و«حزم» واشنطن مع موسكو التي تشهد علاقاتها مع كييف توتراً كبيراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في يونيو، أنها قدمت مساعدة عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا بهدف تعزيز قدراتها البحرية والبرية.

وبعيد انتخابه في أبريل، وجد زيلينسكي نفسه في وسط قضية سياسية قضائية أميركية.

فقد اعترف رودي جولياني محامي ترامب بأنه طلب من كييف التحقيق في قضية فساد تورط فيها على ما يبدو نجل جو بايدن، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لاختيار منافس لترامب في اقتراع 2020.