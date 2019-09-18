مقتل 48 شخصاً بهجومين لـ «طالبان» يستبقان انتخابات الرئاسة الأفغانية

المصدر: كابول - أ.ف.ب

قتل انتحاريان من حركة طالبان 48 شخصاً على الأقل، وجرحا العشرات، بهجومين منفصلين، أمس، وقع أحدهما في وسط البلاد، قرب منطقة كانت تشهد تجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني أشرف غني، والآخر في كابول، بينما توعد المتمردون بمزيد من العنف قبيل الانتخابات.

وفي الهجوم الأول، فجّر انتحاري كان على درّاجة نارية نفسه عند نقطة تفتيش في الطريق باتّجاه تجمّع، حيث كان غني يخاطب أنصاره في ولاية باروان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 42 بجروح.

وبعد نحو ساعة، هزّ انفجار آخر تبنته «طالبان» كذلك، وسط كابول، على مقربة من مقر السفارة الأميركية. ولم تعط السلطات في البداية حصيلة لضحايا هذا الهجوم، لكنها أعلنت لاحقاً مقتل 22 شخصاً، وإصابة 38 بجروح.

وفي بيان أرسلته «طالبان» لوسائل الإعلام، وتبنت فيه الهجومين، أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم الذي وقع بالقرب من تجمّع غني هدفه عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر الجاري.

وأظهرت صور التقطتها «فرانس برس» من الموقع هيكل درّاجة نارية متفحمة على متنها جثة تمت تغطيتها ببطانية، بجانب سيارة شرطة تعرضت لأضرار كبيرة.

وأشار مدير مستشفى باروان عبد القاسم سانغين، إلى وجود نساء وأطفال بين الضحايا.

ولم يتعرّض الرئيس الذي كان يخاطب أنصاره أثناء وقوع الهجوم لأي إصابات. ودان الاعتداء لاحقاً، مشيراً إلى أن الحادثة تثبت أن لا رغبة لدى «طالبان» في المصالحة.