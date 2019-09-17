محكمة دولية توجه تهماً جديدة لعضو في ميليشيات «حزب الله»

المصدر: لاهاي - وكالات

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المدعومة من الأمم المتحدة في هولندا، عن اتهامات جديدة من بينها الإرهاب والقتل العمد بحق أحد عناصر ميليشيات «حزب الله»، والمتهم أيضاً باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقالت المحكمة إن قاضياً أكد لائحة اتهام جديدة تتضمن خمسة اتهامات لسالم جميل عياش، بالضلوع في ثلاثة تفجيرات تستهدف سياسيين لبنانيين في 2004 و2005.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال لبنانية ودولية بحق عياش، الذي لا يعرف موقعه حالياً.

وكان عياش واحداً من أربعة عناصر تابعين لـ«حزب الله» حوكموا غيابياً في المحكمة على خلفية تخطيطهم لتفجير شاحنة أسفرت عن مقتل الحريري و21 شخصاً آخرين، وإصابة أكثر من 220 من المارة يوم 14 فبراير 2005.

وتتهم اللائحة الجديدة التي صدرت سراً في يونيو الماضي، عياش بالتورط في ثلاثة تفجيرات في الأول من أكتوبر 2004 و21 يونيو و12 يوليو 2005، والتي استهدفت ساسة مختلفين هم مروان حمادة وجورج حاوي وإلياس المر.

ولقي حاوي حتفه بينما أصيب السياسيان الآخران بجروح في الهجمات، كما قُتل شخصان آخران وأُصيب نحو 20 آخرين.

وتأتي لائحة الاتهام وسط ضغوط متزايدة على «حزب الله» من قبل الولايات المتحدة التي كثفت في الآونة الأخيرة عقوباتها ضد الميليشيات، واستهدفت للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني في يوليو الماضي.