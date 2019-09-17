العاهل البحريني يدين الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

المصدر: المنامة - وكالات

استنكر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، العمل الإرهابي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.

وأكد أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.