الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإرهابي على «أرامكو» يقوض جهود التهدئة بالمنطقة

المصدر: بروكسل - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية يُشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات، وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم.

وقال متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، في بيان، إن «الهجوم الذي وقع أول من أمس، بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في السعودية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي».

ودانت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الهجمات، وقالت في بيان «تدين فرنسا بشدة الهجمات على منشأتي النفط في بقيق وخريص».

من جهته، نفى العراق، أمس، استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألقى باللوم على إيران في الهجمات، قائلاً «تشن إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية».