السيسي: الإرهاب هدفه إضعاف قدرة الدولة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده لم تواجه الإرهاب فكرياً إلا على استحياء، موضحاً أن الإرهاب هدفه إضعاف قدرة الدولة الوطنية.

وقال السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، التي أطلقت أمس، إن «الجيش المصري هو حائط الصد الأول والأخير للدولة المصرية»، كما أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بالكامل.

وشدد السيسي، في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر، على أنه لا يمكن أن نقبل الإساءة إلى الجيش المصري، في ظل ما تحقق من إنجازات، وما يمثله للدولة المصرية.

وأضاف أن «الإرهاب هدفه ضرب مركز ثقل الدين، وهو الأمر الذي يعد بالغ الخطورة».

ووجه السيسي الحديث للشعب المصري، حول مواجهة العناصر الإرهابية، قائلاً «يا نترك لهم الحكم، يا نواجه»، مشيراً إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تكلفة لتخريب دولة بكاملها.

وأضاف: «لا نعلم الموجه الرئيس للإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث 2011 كانت نقطة فاصلة في تاريخ الجماعات الإرهابية، كما أن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام دول كبرى».