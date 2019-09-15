تركيا تعتقل 223 عسكرياً للاشتباه في صلتهم بغولن

المصدر: أنقرة - رويترز

قالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكرياً في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية، للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت محطة (تي.آر.تي خبر)، إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه فيهم في 49 إقليماً تركياً، وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش، و41 من القوات الجوية، و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15 يوليو 2016. لكن غولن ينفي أي دور له في الأمر.

وفي إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفاً إلى حين محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب، وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات، قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.