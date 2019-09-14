الشاهد مع عودة بن علي إلى تونس

المصدر: تونس - أ.ف.ب

عبّر رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، عن موافقته على عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تونس في حال تأكد ما يشاع عن حالته الصحية المتدهورة. وقال الشاهد، في تصريح لتلفزيون «حنبعل» الخاص الليلة قبل الماضية: «نعم (ضوء) أخضر لعودته، حالة إنسانية. إن كان مريضاً كما تقول الشائعات فيمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي». وتابع الشاهد «إذا كان يريد أن يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر». وأعلن منير بن صالحة، الذي يقدم نفسه محامياً لبن علي، أول من أمس، أن الأخير «مريض جداً»، ليعود ويفند لاحقاً كل الشائعات التي تم تداولها في خصوص وفاته، مبيناً أنه «لم يمت، ولكن حالته الصحية صعبة. خرج من المستشفى ويعالج في بيته وحالته مستقرة».