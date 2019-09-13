مستوطنون يقتحمون «الأقصى» بحراسة شرطة الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وام

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن 155 مستوطناً بينهم 100 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية فيه، وتحديداً بالجهة الشرقية منه.

وأوضحت أن 17 موظفاً في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المصلى المرواني بالمسجد، وتجولوا بداخله.

ولاتزال شرطة الاحتلال تفرض قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد وتحتجز بعض البطاقات الشخصية عند بواباته الخارجية.