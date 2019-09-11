قرقاش: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتنا في أزهى حالاتها

المصدر: القاهرة - وكالات

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مصر بأنها «قلب العالم العربي»، مؤكداً وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين.

واعتبر قرقاش أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، كان «مثمراً»، حيث تمر علاقات البلدين بأزهى حالاتها.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال قرقاش: «اجتماع مثمر (صباح أمس) مع وزير خارجية مصر الشقيقة سامح شكري وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعباً».

من جانبه، ثمّن الوزير المصري توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين، للارتقاء بمستوى علاقات التعاون، بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وجدّد شكري التأكيد على تضامُن مصر مع الإمارات، حيث بحث الطرفان التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، وتحديداً جهود مكافحة الإرهاب.