باكستان تمنع عبور طائرة الرئيس الهندي

المصدر: إسلام آباد - وكالات

أعلنت باكستان، أمس، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند، بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ«سلوك» نيودلهي أخيراً.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نووياً.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في بيان، إن «القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند».

وأوضح قرشي أن «الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح له» بذلك.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية، بعد اشتباك جوي في فبراير بين البلدين.