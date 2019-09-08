إيران تحتجز زورقاً في مضيق هرمز

المصدر: طهران - أ.ف.ب

احتجزت إيران، أمس، زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز، وأشارت إلى أنهم «عصابة لتهريب الوقود»، وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا» شبه الرسمية.

ونقلت «إيسنا» عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان، أنه «تمت مصادرة زورق سحب أجنبي وأكثر من 283 ألف لتر من البترول، بقيمة 233.71 مليار ريال (20.2 مليون دولار)».

وقال قائد البحرية في مقاطعة هرمزغان حسين دهكي، إن الأفراد الذين تمّ اعتقالهم هم «أعضاء في عصابة من مهربي الوقود الأجانب الذين ينشطون».

وفي حديثه إلى الصحافيين، قال حسين دهكي: «إن قيمة الشحنة التي تم تهريبها 32 مليار تومان، وحجم الشحنة أكثر من 3000 ألف لتر من الوقود».