الدنمارك تبحث المشاركة في مهمة دولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

أعلنت الدنمارك، أمس، عن إجراء محادثات بشأن مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، عقب التهديدات الإيرانية للممر الملاحي.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، في تصريحات صحافية إن بلادها تجري حواراً مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة، حيث أوضحت «ندرس إمكانية المشاركة البحرية الدنماركية في المسعى الدولي الذي تقوده أوروبا». واستكملت «نجري حواراً مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن كيفية تنظيم هذا المسعى».

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت في مطلع أغسطس الماضي، إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة.

كما أعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.