الإمارات تدين الهجوم الإرهابي لـ «طالبان» على منطقة كابول

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف «شاش داراك» في العاصمة الأفغانية كابول، أول من أمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وصرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: بـ«أن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان - وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع - يمثل تصعيداً غير مقبول للعنف، وهجوماً ارهابياً مروعاً للمدنيين وأسرهم، وأكدت على الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له ورفضه من قبل الشعوب كافة والدول المتحضرة».

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان بما في ذلك الهجوم الأخير في كابول، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات.

يأتي ذلك، في وقت شن مقاتلو «طالبان»، أمس، هجوماً على فرح كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، بحسب ما أفاد مسؤولون.

واستولى عشرات من مقاتلي الحركة على مركز تجنيد محلي للجيش، لكنّ القوات الأفغانية وبدعم أميركي، تمكنت من استرجاع المركز بعد ساعات عدة.