«الأمة» السوداني ينتقد قائمة المرشحين الوزارية

المصدر: الخرطوم - وكالات

انتقد حزب الأمة القومي السوداني، برئاسة الصادق المهدي، الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين. وقال حزب الأمة في بيان: «نبدى أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات، التي دُفع بها لرئيس الوزراء بوساطة لجنة الترشيحات، تكراراً للمنهج السابق ذاته، من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين».

يأتي ذلك فيما أكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، أن مراسيم سيادية ستصدر، اليوم، بعدد الحقائب الحكومية وأسماء الوزارات.