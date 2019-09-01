شهيد برصاص الاحتلال في غزة

المصدر: غزة - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن شاباً استشهد، أمس، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، خلال احتجاجات الجمعة قرب الحدود مع إسرائيل.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن 75 فلسطينياً جرحوا، بينهم 42 أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات «في احتجاجات الجمعة الـ72 لمسيرة العودة قرب السياج الحدودي شرق خانيونس في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، إن بدر الدين نبيل موسى أبوموسى (25 عاماً) استشهد أمس في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة شرق خانيونس.

وأضاف أن 75 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة .