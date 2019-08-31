عريقات: اعتراف ناورو وهندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل قرار «غير مسؤول»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن ناورو وهندوراس تصرفتا بطريقة غير مسؤولة؛ بقرار الأولى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والثانية بافتتاح مكتب دبلوماسي في المدينة.

وأضاف عريقات، في تصريح صحافي أمس، إن «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويمثل تشجيعاً لسلطة الاحتلال للاستمرار في ممارساتها الإجرامية». واعتبر عريقات أن ناورو وهندوراس تصرفتا «بطريقة غير مسؤولة»، و«تلعبان بقضايا داخلية غاية في الخطورة».

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو أيرنانديز، وعقيلته سيصلان إلى إسرائيل مساء اليوم، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيدشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأيرنانديز مكتباً تجارياً بصفة دبلوماسية في القدس، معبرة عن الأمل في أن يكون ذلك مقدمة لنقل سفارة هندوراس إلى المدينة.