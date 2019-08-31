عمران خان يتقدم تظاهرة باكستانية تضامناً مع أهالي كشمير الهندية

المصدر: إسلام آباد - أ.ف.ب

نزل آلاف الباكستانيين، أمس، إلى الشوارع تلبية لدعوة رئيس الوزراء، عمران خان، الذي تقدم تظاهرة إسلام آباد احتجاجاً على سياسة نيودلهي في كشمير الهندية.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد كافة، ظهر أمس، وبثت قنوات التلفزيون نشيدي باكستان وكشمير، وتوقفت حركة السير لدقائق.

وفي العاصمة إسلام آباد تجمع الآلاف أمام المباني الحكومية، حيث ألقى خان خطاباً للأمة، واعداً بمواصلة النضال من أجل كشمير حتى «تحريرها».

وقال عن الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ الاستقلال في 1947، «سنقف إلى جانب كشمير حتى الرمق الأخير».

وأضاف منتقداً بشدة نظيره الهندي ناريندرا مودي «اليوم نود أن نقول لسكان كشمير إننا جميعاً معهم، ونشعر بمعاناتهم».

وهذه التظاهرة الوطنية هي الأولى ضمن سلسلة تظاهرات قبل توجه خان إلى نيويورك في نهاية سبتمبر للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيطرح المسألة للبحث.

ولايزال التوتر على أشده بين الهند وباكستان منذ إعلان السلطات الهندية مطلع الشهر إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح كشمير وضعاً خاصاً.

وتخضع تلك المنطقة منذ أربعة أسابيع لأحكام حظر التجوّل، وقطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت. كما أوقف آلاف الأشخاص.

ودعا خان في مقالة نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية «الأسرة الدولية إلى التفكير فيما هو أبعد من منافعها التجارية والاقتصادية». وتأتي التظاهرات بعد أن أعلن الجيش الباكستاني، أول من أمس، اختبار صاروخ أرض-أرض قادر، على حد قوله، على حمل «رؤوس مختلفة».