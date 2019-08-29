مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تونس

المصدر: تونس - أ.ف.ب

تشهد تونس، الشهر المقبل، للمرة الأولى، ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 15 سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.

ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومنظمة «مبادرة».

وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، محمد لسعد الداهش، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المناظرات التي اختير لها عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، هي «محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح»، لافتاً إلى أن المناظرات الثلاث ستبث بشكل متزامن على عدد من القنوات المحلية، وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين.