مقتل 6 مدنيين بهجوم مسلح في كركوك والطيران العراقي يقصف كهفاً لـ «داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

قُتل ستة مدنيين وأصيب تسعة آخرون على الأقل بجروح في هجوم مسلح استهدف ملعباً لكرة القدم في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً، أمس، أعلنت فيه أن الهجوم تضمن قذائف صاروخية طراز آر بي جي وأسلحة متوسطة. وأضافت أن «العمل الإجرامي استهدف ملعباً خماسياً لكرة القدم في قضاء داقوق بكركوك».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما حمّلت السلطات عصابات تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الاعتداء، بحسب البيان.

في الأثناء، أفاد بيان للحشد الشعبي العراقي أمس، بأن مروحيات الجيش العراقي قصفت كهفاً لتنظيم «داعش» وقتلت من فيه في إطار عملية «إرادة النصر» الرابعة لملاحقة فلول التنظيم في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.

وقال البيان إن «طيران الجيش دمر كهفاً للدواعش وقتل من فيه بضربة جوية في صحراء الرطبة غرب الأنبار، وإن القوات مستمرة في تنفيذ عملية إرادة النصر المرحلة الرابعة ضمن المحاور المحددة من قبل مركز العمليات».

من جهة أخرى، قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات مسلحة مع عناصر حزب العمال الكردستاني، شمال العراق.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن الاشتباكات جاءت في إطار ما تُسمى بعملية «المخلب 3» العسكرية التي أطلقتها في منطقة «سينات ـ حفتانين» شمال العراق.