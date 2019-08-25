«النبيذ الفرنسي» يشعل صراع ترامب مع أوروبا

المصدر: باريس - وكالات

حذّر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس، من أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوماً جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس: «سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق.. إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه». وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي، رداً على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.