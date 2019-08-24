اعتقال 86 في تركيا بـ «تهمة غولن»

المصدر: أنقرة ـــ وكالات

أصدر المدعي العام في تركيا، أمس، مذكرة اعتقال بحق 86 تركياً، هم 34 عسكرياً من القوات الجوية، و52 مدنياً من العاملين في القطاع التعليمي، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.

وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً تقريباً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته «رويترز» في يوليو الماضي.