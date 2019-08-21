حمدوك يدعو إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي في السودان

المصدر: الخرطوم -د ب ا

وصل إلى الخرطوم عصر اليوم عبدالله حمدوك قادماً من دولة اثيوبيا وسيؤدي القسم عند التاسعة مساءاً بالقصر الجمهوري رئيساً لمجلس الوزراء.

ودعا حمدوك، في تصريح صحافي بمطار الخرطوم، الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا بأن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ونادى حمدوك بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد وتتجه الي آفاق أرحب من التنمية والازدهار وعبر عن سعادته بالعودة الي ارض الوطن تلبية لقرار الشعب.

واشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيراً إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

كان عبد الفتاح البرهان قد أدى في وقت سابق من اليوم الأربعاء اليمن الدستورية رئيسا للمجلس السيادي أمام رئيس القضاء، وبعد ذلك أدى اعضاء المجلس اليمين أمام البرهان.