مريم الصادق المهدي تثير جدلا في مواقع التواصل.. والسبب صورة

المصدر: الخرطوم - متابعات "الإمارات اليوم"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، ابنة رئيس الحزب الصادق المهدي، بشكل واسع ما بين منتقد ومهاجم لمريم المهدي.

والتقطت صورة للقيادية في حزب الامة السوداني في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال حفل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، السبت الماضي.

وظهرت مريم المهدي وهي تؤدي التحية العسكرية لضباط المجلس العسكري بالقاعة أثناء الاحتفال الامر الذي أثار سخط وغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكر البعض الصورة كونها لا تنتمي للقوات النظامية وليس لديها رتبة في أي مهنة.