مدبولي: خارطة طريق للسودان

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ممثل الاتحاد الإفريقي، أمس، دعم القاهرة لآمال الشعب السوداني، مشيداً بالجهود الإقليمية التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق الفترة الانتقالية.

وقال مدبولي إن مصر لن تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق، خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي بالمحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

وأضاف أن الاتفاق يمثل خارطة طريق للسودان في المرحلة المقبلة، وسيعمل الجميع على المساعدة في تنفيذه ونجاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق يؤرخ لمرحلة جديدة في السودان، يحصد فيها الشعب السوداني ثمار تضحياته.