رصد طائرة تجسس أميركية غرب روسيا

المصدر: كاليننغراد (روسيا) - د.ب.أ

أفاد موقع «بلين رادار»، المتخصص في رصد حركة الطيران، بأن طائرة عسكرية أميركية نفذت، أول من أمس، تحليقاً استطلاعياً في الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننغراد في أقصى غرب روسيا، طبقاً لما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وحسب الموقع، فإن طائرة التجسس الإلكتروني الأميركية «بوينغ آر سي-135 في»، كانت قد أقلعت من قاعدة ميلدنهول البريطانية، ونفذت تحليقاً حول حدود كاليننغراد في أجواء بحر البلطيق وبولندا وليتوانيا.

وفي الفترة الأخيرة، زادت الطائرات المسيرة وطائرات التجسس الأجنبية بما فيها الأميركية من تحليقها قرب الحدود الروسية، لاسيما في البحر الأسود ومقاطعة كاليننغراد، كما يتم رصدها بين حين وآخر قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سورية.