حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط لندن

المصدر: لندن - وكالات

أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط العاصمة لندن، أمس، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن، مؤكدة أنه لا مؤشرات على أنه عمل إرهابي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن رجلاً مصاباً بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، تم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى ارتباطه بعمل إرهابي. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخص على صلة بحادثة الطعن، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.