طيور تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط اضطرارياً

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

اضطرت طائرة إيرباص روسية، تقل أكثر من 230 شخصاً، للهبوط اضطرارياً في حقل ذرة خارج موسكو، أمس، بعد أن هاجمها سرب من طيور النورس، على ما أفاد مسؤولون.

وكانت طائرة الإيرباص «ايه321» التابعة لشركة الطيران «ايرلاينز» أورال أيه 321، وتقل 226 مسافراً وطاقماً من سبعة أفراد، أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو إلى سيمفيروبول في منطقة القرم.

وهاجمت الطيور الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من موسكو، ما تسبّب في اضطراب في المحرك، ليقرر طاقمها الهبوط فوراً.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة هبطت في حقل ذرة على بعد كيلومتر واحد من مدرج المطار.

وأجلت السلطات الروسية الركاب بواسطة سلالم منفوخة بالهواء. وأفادت وزارة الصحة أنّه تم نقل 23 شخصاً إلى المستشفى، من بينهم تسعة أطفال، لكن دون أن تشير إلى وجود إصابات بالغة.