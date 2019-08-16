الهند تشيد بخطوة إلغاء الحكم الذاتي في كشمير

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، بالخطوة «التاريخية» بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وذلك في كلمة قوية بمناسبة عيد الاستقلال الهندي. وقال مودي (68 عاماً) في كلمة من «الحصن الأحمر» في دلهي إن القرار كان من الخطوات «الرائدة» التي قامت بها الإدارة التي أعيد انتخابها أخيراً. وأشاد بـ«التفكير الجديد» على أنه ضرورة بعد سبعة عقود من الإخفاف في ضمان التجانس في المنطقة.

وأضاف «نحن لا نؤمن بخلق المشكلات أو إطالتها وخلال أقل من 70 يوماً من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي».