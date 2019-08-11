مقتل 34 مسلحاً من «طالبان» بغارات جوية في أفغانستان

المصدر: لوغار (أفغانستان) - د.ب.أ

قُتل 34 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية والأميركية في أجزاء مختلفة من إقليم لوغار الأفغاني، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال بيان، من فيلق الرعد 203، إن الغارات الجوية أسفرت، أيضاً، عن إصابة أربعة آخرين على الأقل.

وتابع فيلق الرعد أن الغارات الجوية دمرت مركبة محملة بالمتفجرات والذخائر.

وتعقد الولايات المتحدة و«طالبان»، اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة منذ الصيف الماضي، على أمل التوصل لتسوية سلمية للصراع الأفغاني، المستمر منذ نحو عقدين من الزمان.

وقال مسؤول أميركي، الإثنين الماضي، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا «تقدماً ممتازاً»، في الجولة الأخيرة من المحادثات .