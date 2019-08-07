بالصور.. استقبال حجاج أسر شهداء اليمن بماء زمزم والورود

المصدر: مكة المكرمة - واس

وصل إلى مكة المكرمة، اليوم، 295 حاجاً وحاجة من جمهورية اليمن، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمني.

وفور وصول الحجاج إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.

من جانبهم، عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين